Так, по мнению ростовчанки, "Музей истории России" нужен донской столице, поскольку жители города уважают традиции предков и чтят историю своего региона и своей страны. Ранее подобные музеи были построены в нескольких городах России. Инициатором выступил Владимир Путин.

Кроме того, автор сообщения указала, что считает лучшим местом для музея — парк Островского. Строительство музея будет способствовать улучшению концепции парка, он станет более удобным и комфортным для жителей и гостей города.

Ранее жители города выступили против вырубки нескольких десятков деревьев в парке, в зоне под строительство музея, однако администрация уверила ростовчан, что вместо вырубленных 270 деревьев в парке будут высажены 700.