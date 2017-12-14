|
14 декабря, четверг
|
Культура
Ростовчане считают, что городу нужен "Музей истории России"// 14.12.2017
Жительница Ростова-на-Дону выступила за строительство "Музея истории России", опубликовав свое предложение в рубрике "Активный ростовчанин" на сайте городской администрации, информирует RostovGazeta.
Так, по мнению ростовчанки, "Музей истории России" нужен донской столице, поскольку жители города уважают традиции предков и чтят историю своего региона и своей страны. Ранее подобные музеи были построены в нескольких городах России. Инициатором выступил Владимир Путин.
Кроме того, автор сообщения указала, что считает лучшим местом для музея — парк Островского. Строительство музея будет способствовать улучшению концепции парка, он станет более удобным и комфортным для жителей и гостей города.
Ранее жители города выступили против вырубки нескольких десятков деревьев в парке, в зоне под строительство музея, однако администрация уверила ростовчан, что вместо вырубленных 270 деревьев в парке будут высажены 700.
|
ГЛАВНОЕ
11.12.2017 // Общество
При строительстве музея в Ростове высадят более 700 деревьев
14.12.2017 // Культура
Ростовчане считают, что городу нужен "Музей истории России"
04.12.2017 // Общество
"Экспоцентр" 40 лет выступает двигателем бизнеса - Сергей Беднов
08.06.2016 // Происшествия
Видео с бойней за чак-чак в Нижнекамске облетело социальные сети
25.10.2016 // Общество
В Казани разгорается скандал вокруг строительства элитного дома "Барселона"
|
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.