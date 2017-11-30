Издание развеивает миф, будто энергоносители уходят на второй план. Скорее наоборот, прогресс движется вперед во многом благодаря нефтегазовой отрасли. Обладая достаточным финансовым и производственным потенциалом, именно предприятия ТЭК аккумулируют научные исследования, в том числе и в сфере информационных технологий. Одним из лидеров по инновациям стал инжиниринговый холдинг «Петон».

Современная политика импортозамещения привела к тому, что именно отечественные предприятиям заняли главенствующую позицию среди инжиниринговых компаний в России. Среди них выделяется холдинг «Петон». Опыт развития в сфере ТЭКа в течение 20 лет позволил «Петону» предложить идеи реализации концептуального проектирования с экономической эффективностью всего топливно-энергетического комплекса. Это решение может уменьшить цену продукта для разрабатываемых проектов на 20-30%.

Лидирующее положение на отечественном рынке привлекает и международных партнеров. «Петон» успешно работает вместе с одним из лидеров рынка интеллектуальных услуг компанией Linde Engineering. Решения «Петона» по ректификации и теплообменники Linde уменьшают капитальные и операционные затраты, что в положительном смысле влияет на экономическую эффективность выходного продукта. Такое сотрудничество двух гигантов позволяет выводить свои продукты на международный рынок и конкурировать с зарубежными аналогами.

Работая на внутреннем рынке, холдинг производит необходимые вспомогательные части оборудования в России, привлекая для этого российские инжиниринговые и машиностроительные предприятия. Прогресс отрасли поддерживается ростом выпускников инженерных специальностей и повышением качества образования. Так 10 российских вузов впервые вошли в предметный рейтинг британского журнала Times Higher Education в категории «Инжиниринг и технологии».

Это дает уверенность в том, что развитие наукоемких секторов российской промышленности даст и рост квалификации сотрудников, и сохранение в стране финансовых ресурсов в виде инвестиций и налогов.