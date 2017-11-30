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Экономика
«Петон»: Как инновации приходят в нефтегазовую сферу// 30.11.2017
В век цифровых технологий спрос на энергоресурсы не падает, а процесс их добычи все больше опирается на инновации, сообщают «Известия».
Издание развеивает миф, будто энергоносители уходят на второй план. Скорее наоборот, прогресс движется вперед во многом благодаря нефтегазовой отрасли. Обладая достаточным финансовым и производственным потенциалом, именно предприятия ТЭК аккумулируют научные исследования, в том числе и в сфере информационных технологий. Одним из лидеров по инновациям стал инжиниринговый холдинг «Петон».
Современная политика импортозамещения привела к тому, что именно отечественные предприятиям заняли главенствующую позицию среди инжиниринговых компаний в России. Среди них выделяется холдинг «Петон». Опыт развития в сфере ТЭКа в течение 20 лет позволил «Петону» предложить идеи реализации концептуального проектирования с экономической эффективностью всего топливно-энергетического комплекса. Это решение может уменьшить цену продукта для разрабатываемых проектов на 20-30%.
Лидирующее положение на отечественном рынке привлекает и международных партнеров. «Петон» успешно работает вместе с одним из лидеров рынка интеллектуальных услуг компанией Linde Engineering. Решения «Петона» по ректификации и теплообменники Linde уменьшают капитальные и операционные затраты, что в положительном смысле влияет на экономическую эффективность выходного продукта. Такое сотрудничество двух гигантов позволяет выводить свои продукты на международный рынок и конкурировать с зарубежными аналогами.
Работая на внутреннем рынке, холдинг производит необходимые вспомогательные части оборудования в России, привлекая для этого российские инжиниринговые и машиностроительные предприятия. Прогресс отрасли поддерживается ростом выпускников инженерных специальностей и повышением качества образования. Так 10 российских вузов впервые вошли в предметный рейтинг британского журнала Times Higher Education в категории «Инжиниринг и технологии».
Это дает уверенность в том, что развитие наукоемких секторов российской промышленности даст и рост квалификации сотрудников, и сохранение в стране финансовых ресурсов в виде инвестиций и налогов.
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