Экономика В Петербурге электронный рынок билетов монополизирован ДТЗК Театры Петербурга впали в зависимости от продавца электронных билетов ДТЗК. Компания, связанная с местными чиновниками, монополизировала половину рынка, диктует театрам завышенные цены на билеты и выжимает с рынка конкурентов – пример тому – Ticketland.ru, продающая билеты без наценки по условиям, выгодным для зрителей и театров. Глава московской компании Ticketland.ru Виталий Виноградов рассказал о ситуации «Новым Известиям». Его компания по продаже электронных билетов хотела выйти на рынок Петербурга. Однако, хотя Ticketland.ru и предлагает билеты без наценок, театры отказываются с ней сотрудничать. Причиной нелогичного решения театров выступает компания ДТЗК, под влиянием которой оказались более 50% рынка билетов северной столицы. ДТЗК, связанная с петербургскими чиновниками, навязывает театрам жесткие контракты, продавая и билеты, и программное обеспечение для их реализации. Разрыв контракта сильно ударит по театрам – именно потому они вынуждены платить повышенный процент, и театральные билеты дорожают. При этом сама ДТЗК апеллирует к интересам бюджета Петербурга. Монополист не идет даже на частичное сотрудничество: Ticketland.ru обращался к нему, чтобы начать работу с Большим Санкт-Петербургским государственным цирком. Но письмо руководителя цирка не получило ответа, а зам руководителя городского театра музкомедии наотрез отказалась разговаривать с представителями Ticketland.ru, пока те не получат контракта с ООО «ДТЗК» на использование их программного обеспечения. Между тем, ДТЗК уже была замешана в конфликте. В 2013 году театральный критик Павел Чердынцев направил письмо депутату Максиму Резнику. Критик рассказал, что по приказу ДТЗК кассиры театров советуют людям одни спектакли и отговаривают от других. Плюс к тому, по грабительским договорам ДТЗК определяет и количество билетов, половина которых достается ей на самостоятельную реализацию. По словам Чердынцева, в итоге ДТЗК получает 17% от стоимости билетов. После крупного скандала доход от билетов стали делить по-новому: между ДТЗК и ООО «Театральная касса». Последняя – это партнер ДТЗК, появившийся сразу после обнародования письма в СМИ. Выписки ЕГРЮЛ говорят о том, что учредитель «Театральной Кассы» – Валентина Романова – одновременно является владельцем ООО «Билетер» и ООО «Проект Театральная касса». Генеральным директором является Андрей Кирсанов. В 2015 году баланс фирмы насчитывал 370,1 миллион рублей. Всё это говорит о том, что госкомпания ДТЗК, во-первых, монополизировала билетный рынок Санкт-Петербурга и диктует свои цены на билеты, а во-вторых, используя подставные фирмы отмывает деньги театров и зрителей.