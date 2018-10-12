Российский государственный и политический деятель.

Имеет следующие награды:

Почётная грамота Президента Российской Федерации - за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности и правопорядка, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу.

Орден Республики Крым «За верность долгу» - за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым и в связи с Днём воссоединения Крыма с Россией.