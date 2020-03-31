Франция сообщает о более чем 3000 умерших из-за коронавирусной инфекции
31 марта, 18:24В миреФото: pixabay.com
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Только за последние сутки во Франции скончались от коронавируса свыше 400 человек. Об этом рассказал глава Управления здравоохранения Франции Жером Саломон.
В понедельник во Франции умерли от коронавирусной инфекции 418 человек, общее количество летальных исходов увеличилось за сутки на 16%. Таким образом Франция стала четвертой страной, в которой число умерших от коронавируса превысило барьер в 3000 человек. Впереди Китай, Италия, Испания.
Руководитель главного французского медицинского ведомства отметил, что всего в стране заражены коронавирусом 44 550 человек. Более 5000 из них находятся в тяжелом состоянии, пишет rns.online.
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