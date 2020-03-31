Франция сообщает о более чем 3000 умерших из-за коронавирусной инфекции

В понедельник во Франции умерли от коронавирусной инфекции 418 человек, общее количество летальных исходов увеличилось за сутки на 16%. Таким образом Франция стала четвертой страной, в которой число умерших от коронавируса превысило барьер в 3000 человек. Впереди Китай, Италия, Испания.