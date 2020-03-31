Финляндия продлевает карантин

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Профилактические мероприятия по предотвращению массового заражения коронавирусной инфекцией будут продлены в Финляндии еще на месяц.
14 апреля в Финляндии планировали прекратить карантин и другие меры по профилактике коронавируса. Однако правительство страны решило продлить их до 13 мая, пишет rns.online. Также решено увеличить количество тестов населения и отбор проб. Ограничение на рабочие часы будет продлено до 31 мая текущего года.
СМИ сообщают, что парламент Финляндии рассмотрит эти предложения уже на этой неделе.
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