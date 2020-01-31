Имя Греты Тунберг превратится в товарный знак

Девушку беспокоит, что в интернете появляются люди, которые выдают себя за нее. Об этом информирует RNS.

Некоторые злоумышленники в глобальной сети называют себя представителями Греты Тунберг. Они общаются с обычными пользователями, представителям СМИ, политиками и просто известными людьми.

По словам Тунберг, ее имя и общественное движение FridaysForFuture регулярно пытаются использовать в коммерческих целях. При этом согласия на это сама Грета не давала.

Имя экоактивистки нередко незаконно используют в маркетинге и продаже товаров. Нечестные люди собирают деньги якобы от имени девушки и ее движения.

Грета решила действовать. Тунберг направила заявку на регистрацию своего имени и Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet (шведское название движения Fridays For Future) в качестве товарных знаков.

По признанию самой защитницы экологии ни она, ни ее сторонники не стали бы регистрировать свое имя как товарный знак, если был другой способ отстоять правду. Данное решение сейчас просто необходимо.