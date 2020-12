Украинские медики обнаружили еще 9946 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших в стране превысило 732,6 тыс.

Как пишет RT, за прошедшие сутки в стране скончались 114 пациентов с инфекцией.

