Комплекс «Башкирский Урал» в ближайшее время включат в ЮНЕСКО

На территории «Башкирского Урала» обитают более двух тысяч видов различных животных. Здесь же представлены различные типы ландшафта – ущелья горных рек, горные степи, луга, поймы рек и водохранилища.

«Башкирский Урал» в ближайшее семь-восемь лет включат в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Культурный мир Башкортостана» со ссылкой на заявление министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в ходе всероссийского совещания «Россия в мировом культурном и природном наследии».

На ряду с «Башкирским Уралом», который находится на западных склонах Южного Урала и занимает общую площадь более 345,7 тысяч гектаров, в список пяти объектов объектов вошли Гороховец, Владимирская область; памятники древнего Пскова; Спасо-Преображенский собор Ярославля; Онежско-Беломорские петроглифы в Карелии и Кенозеро в Архангельской области.

«Башкирский Урал» вмещает в себя заповедник «Шульган-Таш», национальный парк «Башкирия», природный парк «Мурадымовское ущелье», заказники «Алтын Солок» и «Икский».