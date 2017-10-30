Комплекс «Башкирский Урал» в ближайшее время включат в ЮНЕСКО

«Башкирский Урал» в ближайшее семь-восемь лет включат в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Культурный мир Башкортостана» со ссылкой на заявление министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в ходе всероссийского совещания «Россия в мировом культурном и природном наследии».
На ряду с «Башкирским Уралом», который находится на западных склонах Южного Урала и занимает общую площадь более 345,7 тысяч гектаров, в список пяти объектов объектов вошли Гороховец, Владимирская область; памятники древнего Пскова; Спасо-Преображенский собор Ярославля; Онежско-Беломорские петроглифы в Карелии и Кенозеро в Архангельской области.
«Башкирский Урал» вмещает в себя заповедник «Шульган-Таш», национальный парк «Башкирия», природный парк «Мурадымовское ущелье», заказники «Алтын Солок» и «Икский».
Напомним, из 1073 объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, лишь 29 находятся на территории России. 18 из них — памятники культуры, а остальные — памятники природы.