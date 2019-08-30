В Уганде зарегистрирован еще один случай лихорадки Эбола

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Очередной случай заболевания лихорадкой Эбола зарегистрирован в Уганде.
Болезнь обнаружилась у девятилетнего ребенка, сообщает 30 августа газета «Известия».
Отмечается, что заболевшая девочка приехала в страну вместе со своей матерью из Демократической республики Конго. Подозрительные симптомы у ребенка были выявлены на пограничном посту.
Диагноз затем подтвердили медики. Сейчас ребенок изолирован и проходит лечение в стационаре.
Ранее, в июле, власти Уганды заявляли об остановке распространения лихорадки Эбола.
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