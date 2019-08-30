Скончался бывший глава дипслужбы Ватикана

Отмечается, что свои соболезнования семье Сильвестрини выразил нынешний папа римский Франциск. Он добавил, что кардинал нес свою службу при семи понтификах. Папа римский рассказал, что Сильвестрини был искусным и внимательным к нуждам людей дипломатом.

Кардинал родился в октябре 1923 года. Священником он стал в 1946 году, а дипломатическую карьеру начал через семь лет. Должность главы Дипломатической службы он получил в 1979 году.