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Минобороны Польши поддержало перенос визита Трампа в их страну
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Минобороны Польши поддержало перенос визита Трампа в их страну

Вчера, 21:13В миреФото: wikimedia.org
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