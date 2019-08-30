Минобороны Польши поддержало перенос визита Трампа в их страну
Вчера, 21:13В миреФото: wikimedia.org
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Решение Дональда Трампа отложить визит в Варшаву поддержало Министерство обороны Польши.
RT сообщает, что Дональд Трамп планировал посетить Польшу по случаю юбилейной годовщины начала Второй мировой войны. Однако на этой неделе американский лидер сказал, что он отменяет перелет из-за надвигающегося на юго-востоке его страны шторма.
Решение Трампа поддержало польское Минооброны в лице министра Мариуша Блащака.
Ранее Трамп сообщил, что нанесет визит в Польшу позднее, а пока вместо себя отправит вице-президента Майка Пенса.
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