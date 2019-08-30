Ещё трое жителей Греции умерли от лихорадки Западного Нила

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В Греции за последние восемь дней три человека скончались в результате осложнений от лихорадки Западного Нила.
Об этом стало известно 30 августа, сообщает газета «Известия».
Всего в 2019 году этой болезнью заразился 131 житель страны, 35 из них - за последнюю неделю. С начала января лихорадка Западного Нила стала причиной смерти 13 человек.
Болезнь может спровоцировать такие осложнения, как энцефалит, менингит и паралич.
По словам медиков, летальный исход может наступить в случае, если человек не обратился за квалифицированной помощью вовремя. Общими симптомами заболевания являются мышечная и головная боль, подъем температуры, тошнота, слабость, иногда - сыпь и увеличение лимфоузлов.
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