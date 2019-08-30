Ещё трое жителей Греции умерли от лихорадки Западного Нила

Об этом стало известно 30 августа, сообщает газета «Известия».

Всего в 2019 году этой болезнью заразился 131 житель страны, 35 из них - за последнюю неделю. С начала января лихорадка Западного Нила стала причиной смерти 13 человек.

Болезнь может спровоцировать такие осложнения, как энцефалит, менингит и паралич.