Более половины жителей США считают правильным военное вторжение в Иран и КНДР
Вчера, 18:35В миреФото: pixabay.com
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Свыше 50% американцев поддерживают возможное начало военных действий со стороны США против КНДР и Ирана.
Такие данные были получены в результате опроса общественного мнения, организованного одним из телеканалов, сообщает 30 июля газета «Известия».
Отмечается, что граждане США, поддерживающие такой вариант развития событий, считают КНДР угрозой для своей страны. Такое мнение оказалось у 57% респондентов. Они полагают, что военные действия против Пхеньяна должны помешать разработке ядерного вооружения.
Подобное мнение высказали 53% американцев и в отношении Ирана. Лишь 27% респондентов не считают эти два государства угрозой для США.
Опрос проходил с 21 по 23 июля. Его участниками стали свыше тысячи граждан США.
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