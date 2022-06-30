Власти Турции развернули российские С-400 для защиты от Греции

Взаимоотношения Турецкой Республики с Грецией заметно ухудшились в связи с громкими территориальными спорами вокруг островов, которые находятся в Эгейском море. Официальная Анкара предъявила Афинам обвинения в том, что осуществляются поставки вооружений на острова, располагающиеся рядом с границей Турции. Греческая сторона, в свою очередь, констатировала, что это оружие является необходимым для обороны.