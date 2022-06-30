Власти Турции развернули российские С-400 для защиты от Греции

Власти Турции развернули российские С-400 для защиты от Греции

Власти Турции развернули российские С-400 для защиты от Греции

Сегодня, 20:41
В мире
Фото: pxhere.com
Правительство Турецкой Республики развернуло приобретенные у Российской Федерации комплексы противовоздушной обороны С-400. Такое решение было принято в рамках защиты от ракет Греции.

Греческий генерал Яннис Эгольфопулос ранее выступил с заявлением, в котором пригрозил властям Турции нанесением ракетного удара по стратегическим мостам Стамбула, соединяющим Европу с Азией. Об этом пишут корреспонденты Pravda.Ru.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что власти Турции восприняли это предупреждение со всей ответственностью. Комплексы С-400 российского производства развернуты в настоящее время на территории военной базы Мюртед, располагающейся под Анкарой.

Взаимоотношения Турецкой Республики с Грецией заметно ухудшились в связи с громкими территориальными спорами вокруг островов, которые находятся в Эгейском море. Официальная Анкара предъявила Афинам обвинения в том, что осуществляются поставки вооружений на острова, располагающиеся рядом с границей Турции. Греческая сторона, в свою очередь, констатировала, что это оружие является необходимым для обороны.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае текущего года заявлял о том, что для него больше не существует как политик греческий премьер Кириакос Мицотакис. Последний выступил с призывом к Соединенным Штатам наложить запрет на продажи Турции американских вооружений.

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