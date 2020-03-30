В Японию запретили въезд жителям США, Южной Кореи, Китая и ряда стран Европы

Ранее подобные ограничения касались лишь жителей части регионов Китая и Южной Кореи - тех, где заболевание получило самое широкое распространение. Теперь запрет коснется иностранцев, которые в последние четырнадцать дней посетили 18 стран Европы, в том числе Испанию и Италию. Причем этот список будет дополняться. Кроме этого, мера коснется тех, кто побывал в части стран Азии и Африки.