В Японию запретили въезд жителям США, Южной Кореи, Китая и ряда стран Европы
30 марта, 16:28В миреФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти Японии объявили о запрете въезда в страну граждан США, Южной Кореи, КНР и большего числа европейских государств.
Эти меры связаны с недопущением распространения COVID-19, сообщает газета «Известия» 30 марта.
Ранее подобные ограничения касались лишь жителей части регионов Китая и Южной Кореи - тех, где заболевание получило самое широкое распространение. Теперь запрет коснется иностранцев, которые в последние четырнадцать дней посетили 18 стран Европы, в том числе Испанию и Италию. Причем этот список будет дополняться. Кроме этого, мера коснется тех, кто побывал в части стран Азии и Африки.
За последние сутки в Японии было подтверждено 169 новых случаев заболевания COVID-19.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей