Фото: wikimedia.org
Трамп назвал пик смертности в США от COVID-19
30 марта, 15:31В мире
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Президент США Дональд Трамп заявил, что пик смертности от коронавируса в США будет достигнут в ближайшие две недели.
По словам Трампа, в начале лета смертность в США от коронавирусной инфекции будет планомерно снижаться, пишет RT.
Он также отметил, что рекомендации по поведению населения в период пандемии продлеваются до конца апреля.
Ранее Трамп заявлял об отсутствии необходимости вводить режим ограничений в штате Нью-Йорк.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей