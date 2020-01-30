В Австралии умерла певица Наташа Стюарт

Певец Дэвид Кэмпбелл написал в своем Instagram слова памяти ушедшей из жизни соратнице по сцене. Он отметил, что Наташа всегда принимала каждого, кто приходил к ней попрощаться, с теплом и милостью. Кэмпбелл рассказал также, что коллеги исполнили для неё последнюю песню. "Мы скучаем по тебе и любим тебя, Таш!", добавил певец.