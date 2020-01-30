В Австралии умерла певица Наташа Стюарт

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Певица Наташа Стюарт, которой принесла большую популярность австралийская версия шоу «Голос», скончалась от онкологического заболевания на 44 году жизни.
Об этом стало известно 30 января, сообщает газета «Известия».
Исполнительница умерла в больнице Святого Винсента (Сидней).
Певец Дэвид Кэмпбелл написал в своем Instagram слова памяти ушедшей из жизни соратнице по сцене. Он отметил, что Наташа всегда принимала каждого, кто приходил к ней попрощаться, с теплом и милостью. Кэмпбелл рассказал также, что коллеги исполнили для неё последнюю песню. "Мы скучаем по тебе и любим тебя, Таш!", добавил певец.
Наташа Стюарт получила широкую известность в 2019 году, после участия в телешоу. До этого она выступала с концертами около 20 лет.
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