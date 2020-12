37-летняя Чжан Чжань делала стримы из Уханя в начале пандемии. Суд признал ее виновной в распространении неправдивой информации.

Как сообщает iz.ru, женщину с мая текущего года держали в следственном изоляторе. Позже суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Отмечается, что это уже восьмой китайский блогер, наказанный за распространение «неофициальной» информации о коронавирусной инфекции в КНР. Женщина свою вину не признает. Она явилась в суд в инвалидной коляске, а ранее объявила в знак протеста голодовку. Поддержать ее пришли к суду около десяти человек, среди которых были иностранные дипломаты.

