Полиция американского штата Филадельфия обнаружила в одном из грузовиков на улице взрывчатые вещества.

Как пишет RT, в грузовом автомобиле были найдены резервуары с пропаном, факелы и, похоже, динамитные шашки. Полиция сейчас ищет владельцев грузовика. На место инцидента вызваны взрывники.

