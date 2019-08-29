Генеральный прокурор Украины отправляется в отставку

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пресс-секретарь Юрия Луценко заявила, что генпрокурор написал заявление на увольнение своему президенту.
Глава прокуратуры Украины написал Зеленскому заявление об освобождении с занимаемой должности. По сообщению RT, генпрокурор ранее говорил, что уйдет с поста после начала работы парламента нового созыва.
Юрий Луценко занимал данную должность более трех лет (с мая 2016 года).
Избранные депутаты украинского парламента принесли присягу сегодня, 29 августа.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей