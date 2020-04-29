В Британии от COVID-19 погибла вырастившая 30 детей пара

Как сообщает газета “Известия” 29 апреля, у Хефина Уильямса и Вэлери Уильямс были четверо своих детей и 26 приемных. Мужчина проработал в аэропорту Манчестера более 22 лет, а на пенсии решил заняться волонтерством в больнице. Его жена всю жизнь работала с пожилыми и ухаживала за ними.

О положительном диагнозе женщины на коронавирус стало известно в марте. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Через неделю вирус проявился и у мужа. Он погиб в реанимации через два дня после госпитализации. Его супруга умерла после похорон.