В Британии от COVID-19 погибла вырастившая 30 детей пара

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В Британии в городе Уоррингтон, расположенном в графстве Чешир, от коронавируса погибла пожилая пара. За свою жизнь супруги воспитали 30 детей.
Как сообщает газета “Известия” 29 апреля, у Хефина Уильямса и Вэлери Уильямс были четверо своих детей и 26 приемных. Мужчина проработал в аэропорту Манчестера более 22 лет, а на пенсии решил заняться волонтерством в больнице. Его жена всю жизнь работала с пожилыми и ухаживала за ними.
О положительном диагнозе женщины на коронавирус стало известно в марте. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Через неделю вирус проявился и у мужа. Он погиб в реанимации через два дня после госпитализации. Его супруга умерла после похорон.
По состоянию на 29 апреля, в Британии зарегистрированы 161,1 тысяча случаев заражения коронавирусом. Скончались более 21 тысячи пациентов.
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