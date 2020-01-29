США могут временно прекратить полеты в Китай

О такой возможности уже сообщили руководству крупнейших авиакомпаний страны, информирует 29 января газета «Известия».

Совещание по данному вопросу состоялось в Белом доме двумя днями ранее. Однако окончательное решение пока не было принято.

В связи со вспышкой заболевания власти Соединённых Штатов рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Китай. Полный запрет был принят на поездки в провинцию Хубэй, где зафиксирована самая сильная вспышка коронавируса.

Заболевание впервые было выявлено у жителей города Ухань в декабре 2019 года. Сегодня оно распространилось почти на все регионы Китая. Кроме этого случаи коронавируса зафиксировали в США, Японии, Малайзии, Южной Корее, Непале, Канаде и Франции.