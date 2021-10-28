Политолог Шаповалов: Между Польшей и странами ЕС усиливается конфликт

Политолог Шаповалов: Между Польшей и странами ЕС усиливается конфликт

Политолог Шаповалов: Между Польшей и странами ЕС усиливается конфликт

Вчера, 23:50
В мире
Фото: pixabay.com
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о том, что Суд Евросоюза наложил на Польшу штраф на сумму €1 миллион в день до исполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей.

Конфликт, который возник между Польшей и европейскими странами, а также странами Западной Европы, только усиливается, считает Шаповалов. ЕС обвиняет Польшу в том, что она нарушает права человека и не соблюдает тех норм, которые приняты в Европе. По мнению представителей Евросоюза, страна придерживается политики, которая идет в противоречие с ценностями европейских государств. Об этом пишет RT.

Шаповалов считает, что конфликт вышел за границы судебной сферы. По его мнению, он также связан с тем, что между западом и востоком Европы имеются существенные отличия.

Эксперт заявил, что Польша — не единственная страна, которая конфликтует с Западом. Рядом есть Венгрия, и она в такой же ситуации. Сложилась серьезная проблема для Европы, потому что польская сторона считается амбициозной. На эту страну пристально смотрят и иные государства Восточной Европы, в том числе и «вышеградская четверка».

Таким образом, Евросоюзу нужно «подтвердить второстепенность Польши и заставить ее выполнять те требования, которые являются обязательными для стран ЕС», — добавил Шаповалов.

По его словам, основную роль в данном конфликте будет играть США. Польша направлена не столько на Брюссель, Париж и Берлин, сколько на Вашингтон. В этом контексте конфликт «обнажает те противоречия, которые существуют в западном мире и развиваются по нарастающей», — подытожил политолог.

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