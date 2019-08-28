В США рассмотрят иски против сотрудничавших с Кубой компаний

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В Соединённых Штатах три работавшие с Кубой круизные компании подали пять судебных исков на основании закона Хелмса–Бертона.
Этот закон позволяет подать в суд на зарубежные организации, которые контролируют конфискованную после революции собственность на острове, сообщает 28 августа газета «Известия».
Два иска поданы во Флориде. Ответчиками стали компании MSC Cruises, Royal Caribbean и Norwegian Cruise. Поводом для этого стало то, что они вели деятельность в ранее национализированных портах Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Кроме этого, компании пользовались коммерческой недвижимостью в этих городах.
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