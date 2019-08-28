Скрипачка из США дала концерт в виртуальном пространстве

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Скрипачка Линдси Стирлинг из США дала концерт в виртуальной реальности.
Его трансляция проходила на официальном канале исполнительница ы YouTube, сообщает 28 августа газета «Известия».
Во время концерта Стрилинг находилась в студии, однако отображалась в виртуальном пространстве. Она на протяжении двух часов не только играла музыку, но и общалась со зрителями. Видео было доступно всем обладателям специальных VR-шлемов.
Запить уже посмотрели свыше 300 тысяч человек.
Концерт скрипачка готовила при содействии стартапа Wave к выходу нового альбома Artemis.
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