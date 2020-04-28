Всемирный Банк выделит Украине 135 миллионов долларов для борьбы с COVID-19
В Совете директоров Всемирного Банка (ВБ) подписали соглашение о дополнительном финансировании для Украины в рамках проекта “Улучшение здравоохранения на службе у людей”. Планируется, что страна получит 135 миллионов долларов, 35 миллионов долларов из них будут реализованы в счет борьбы с коронавирусом.
Как сообщает газета “Известия” 28 апреля, и.о. директора ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекс Кремер сообщил, что средства помогут Украине провести ремонт в 40 больницах, в том числе и инсультных отделений. Благодаря дополнительному финансированию, Украина сможет обеспечить больницы необходимым высокотехнологичным оборудованием.
Кремер добавил, что все украинцы смогут лечиться в любой больнице на территории страны. Расходы на медицинскую помощь будут компенсироваться госбюджетом.
Кроме того, материальная помощь поможет Украине провести модернизацию в медучреждениях, а также провести важные для страны реформы.
Ранее 18 апреля украинский лидер Владимир Зеленский утвердил указ об организации фонда борьбы с коронавирусом. В счет фонда было выделено 2,3 миллиарда долларов. Все деньги будут реализованы в счет ключевых направлений по борьбе с коронавирусом.
По состоянию на 28 апреля на Украины зарегистрированы более девяти тысяч случаев COVID-19. Погибли 220 человек, вылечились 864 человека.