Коронавирус диагностировали у 500 жителей Италии

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В Италии число заболевших новым типом коронавируса достигло 528. COVID-2019 унес жизни 14 из них.
Как сообщает газета «Известия» 27 февраля, в Ломбардии 37 человек вылечились от данного заболевания.
По словам главы МИДа Италии Луиджи ди Майо, в стране инфицировано коронавирусом 0,089% от общего количества проживающих. Закрытые в связи со вспышкой заболевания территории составляют 0,05% от площади Италии, добавил он. Глава ведомства также призвал журналистов не распространять ложную информацию о том, что вирус поразил всю страну.
В Италии начали принимать меры по недопущению распространения COVID-2019 с 23 февраля. Во многих городах провинций Венетто и Ломбардия введен карантин. Массовые предприятия отменили до 1 марта.
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