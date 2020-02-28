Коронавирус диагностировали у 500 жителей Италии

Как сообщает газета «Известия» 27 февраля, в Ломбардии 37 человек вылечились от данного заболевания.

По словам главы МИДа Италии Луиджи ди Майо, в стране инфицировано коронавирусом 0,089% от общего количества проживающих. Закрытые в связи со вспышкой заболевания территории составляют 0,05% от площади Италии, добавил он. Глава ведомства также призвал журналистов не распространять ложную информацию о том, что вирус поразил всю страну.