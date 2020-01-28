В Минобороны США рассказали о падении военного самолета в Афганистане

По его словам, у Пентагона пока нет доказательств того, что воздушное судно было сбито. Об этом пишет RNS.

Американский самолет Bombardier E-11A потерпел крушение в афганской провинции Газни в понедельник, 27 января. Причины авиакатастрофы выясняются. Эксперты Министерства обороны США пока не обнаружили признаков того, что воздушное судно было обстреляно террористами. Новые сведения будут предоставляться общественности по мере их поступления, заверил Леггетт.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн подтвердил журналистам, что в Афганистане разбился Bombardier E-11A ВВС США. Жив ли экипаж воздушного судна, пока неизвестно.