В Китае число погибших от нового коронавируса 2019-nCoV возросло до 106 человек

По словам членов комиссии по здравоохранению Поднебесной, число зараженных граждан выросло на 1771 - до 4 100 человек. Об этом пишет RNS.

Большая часть погибших проживала на востоке центральной части Китая в провинции Хубэй. Именно там была зафиксирована первая вспышка заболевания.