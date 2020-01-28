В Китае число погибших от нового коронавируса 2019-nCoV возросло до 106 человек
Сегодня, 16:45В миреФото: pxhere.com
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В КНР количество жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 106 человек.
По словам членов комиссии по здравоохранению Поднебесной, число зараженных граждан выросло на 1771 - до 4 100 человек. Об этом пишет RNS.
Большая часть погибших проживала на востоке центральной части Китая в провинции Хубэй. Именно там была зафиксирована первая вспышка заболевания.
Отметим, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подняли оценку риска коронавируса 2019-nCoV с «умеренного» до «высокого».
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