США организовали спецрейс для эвакуации своих граждан из Китая
Сегодня, 15:30В миреФото: pixabay.com
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Соединённые Штаты организовали в город Ухань (Китай), где зафиксирована новая вспышка коронавируса, чартерный рейс для эвакуации своих граждан.
Об этом стало известно 28 января, сообщает газета «Известия».
Скорее всего, спецрейс прилетит в город вечером этого дня. На нем доставят защитные костюмы и маски. Планируется провести эвакуацию работающих в Ухане американских дипломатов, а также других граждан США.
На сегодняшний день в Китае общее число заболевших пневмонией, развившейся как осложнение нового коронавируса, уже достигло 4515 человек. Согласно последним данным, 106 из них скончались. Состояние ещё 976 человек оценивается как тяжёлое.
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