США организовали спецрейс для эвакуации своих граждан из Китая

Скорее всего, спецрейс прилетит в город вечером этого дня. На нем доставят защитные костюмы и маски. Планируется провести эвакуацию работающих в Ухане американских дипломатов, а также других граждан США.

На сегодняшний день в Китае общее число заболевших пневмонией, развившейся как осложнение нового коронавируса, уже достигло 4515 человек. Согласно последним данным, 106 из них скончались. Состояние ещё 976 человек оценивается как тяжёлое.