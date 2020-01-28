СМИ: в Сирии террористы нанесли удар по морским нефтяным трубопроводам

По словам министерства нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской республики, нападение совершено в портовом городе Банияс. Об этом информирует RNS.

Целью атаки террористов и их союзников стал нефтяной сектор Сирии, а в частности морские трубопроводы. Водолазы боевиков заминировали и подорвали объекты.

На данный момент официальный Дамаск пытается оценить ущерб от атаки террористов. В ближайшее время власти Сирии постараются организовать работы по техническому обслуживанию морских нефтяных трубопроводов и обеспечения продолжения добычи черного золота.