На Шри-Ланке зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом
Сегодня, 16:54В миреФото: pixabay.com
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На Шри-Ланке официально заявили о выявлении первого случая заражения человека новым коронавирусом 2019-nCoV.
По словам сотрудников Министерства здравоохранения Шри-Ланки, зараженной оказалась 43-летняя гражданка Китая. Об этом информирует RNS.
В субботу, 25 января китаянку госпитализировали в инфекционную больницу. Она прилетела Шри-Ланку из китайской провинции Хубэй. Именно там впервые был обнаружен коронавирус 2019-nCoV.
В понедельник, 27 января китайские СМИ сообщили, что число жертв нового коронавируса достигло 81, а число заболевших составляет 2835 человек.
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