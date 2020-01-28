На Шри-Ланке зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом

По словам сотрудников Министерства здравоохранения Шри-Ланки, зараженной оказалась 43-летняя гражданка Китая. Об этом информирует RNS.

В субботу, 25 января китаянку госпитализировали в инфекционную больницу. Она прилетела Шри-Ланку из китайской провинции Хубэй. Именно там впервые был обнаружен коронавирус 2019-nCoV.