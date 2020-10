В семинарии в Пакистане произошел взрыв, в результате которого пострадало около семидесяти человек.

По сообщению газеты “Известия”, предварительной причиной взрыва является срабатывание самодельного взрывного устройства - такую версию предположили правоохранители. Сообщается, что во время ЧП в учебном заведении шли занятия по Корану. Известно, что семь человек погибло. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter