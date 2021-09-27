Британия нашла способ обойти топливный кризис

Британия нашла способ обойти топливный кризис
Британия нашла способ обойти топливный кризис
Сегодня, 17:16В миреФото: pxhere.com
Великобритания решила заморозить собственный закон о конкуренции 1998 года, чтобы наладить поставки бензина на автозаправки. Сейчас на АЗС страны скапливаются огромные очереди автомобилистов.

Как сообщает iz.ru, закон касается обмена важнейшей информацией между нефтеперерабатывающими предприятиями. Теперь это допускается для более эффективного взаимодействия, чтобы все сбои были сведены к минимуму.

Власти также отметили, что данная мера расставит приоритеты в плане поставок топлива в наиболее нуждающиеся районы Великобритании. Кроме того, к работе по доставке бензина может быть привлечена армия.

23 сентября в стране были закрыты десятки АЗС из-за сложностей с поставками топлива. Из-за паники топливо стали массово скупать, образовались пробки и очереди. Сообщалось, что 75% независимых торговых точек пусты, а остальные «частично пусты и скоро иссякнут».

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