В Японии ввели ограничения при подъеме на гору Фудзи

Эта временная мера была необходима для того, чтобы проверить безопасность пути и установить обстоятельства произошедшего, сообщает 27 августа газета «Известия».

Путь от места отдыха туристов до вершины горы закрыли после 8 часов 30 минут утра накануне.

Отмечается, что полицейские натянули канаты по всему периметру маршрута, чтобы альпинисты не смогли выйти за его границы.