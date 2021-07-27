ООН сообщила о большом числе жертв среди гражданского населения Афганистана

ООН сообщила о большом числе жертв среди гражданского населения Афганистана
ООН сообщила о большом числе жертв среди гражданского населения Афганистана
Вчера, 14:26В миреФото: Kremlin.ru
В докладе миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) появилась информация о рекордном числе жертв среди гражданского населения в Афганистане.

За последние полгода число погибших и раненых превысило показатели прошлых лет. Глава миссии Дебора Лайонс отметила, что в среднегодовом отчете МООНСА о защите гражданских лиц в период военных действий в Афганистане зафиксированы 5183 жертвы среди мирных жителей (1659 убитых и 3254 раненых) за первое полугодие этого года, что на 47% превышает показатели прошлого года за аналогичный промежуток времени.

Как сообщает RT, наибольший урон гражданскому населению был нанесен с мая 2021 года, когда международные войска были дислоцированы в Афганистане, а боевые действия разгорелись с новой силой после наступления талибов. Лайонс обратилась к талибам и афганским лидерам, призывая их оценить трагические последствия конфликта и более не подвергать опасности местных жителей.

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