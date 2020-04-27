Фото: pixabay.com
В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
27 апреля, 16:53В мире
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Новозеландские геологи сообщили о произошедшем в стране сильном землетрясении.
Как пишет RT, очаг подземных толчков находился на глубине 67 тысяч метров неподалеку от города Те-Анау.
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