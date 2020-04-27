На Украине коронавирусом заразились более 9 тысяч человек

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На Украине заболеваемость COVID-2019 достигла 9009 случаев. Такие данные приводит Минздрав страны.
На сегодняшний день от коронавируса умерли 220 человек, среди которых 116 мужчин и 104 женщины. Из больниц выписано 864 выздоровевших пациентов, в том числе 169 медиков. Об этом пишет russian.rt.com.
Известно, что Киевский метрополитен возобновит свою работу не ранее 31 мая. Ранее метро временно прекратило работу из-за распространения коронавируса.
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