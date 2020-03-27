Китай объявил о готовности помогать США в связи с распространением COVID-19

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 27 марта, сообщает газета «Известия».

Цзиньпин отметил, что стороны должны объединиться в борьбе с эпидемией. Китай, как никто, понимает трудности, с которым сегодня приходится сталкиваться другим странам. Поэтому он готов оказать поддержку. Это касается и информационного сотрудничества, добавил председатель КНР.