Китай объявил о готовности помогать США в связи с распространением COVID-19
27 марта, 18:44В миреФото: pixabay.com
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По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Китай готов оказать помощь и поддержку США в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.
Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 27 марта, сообщает газета «Известия».
Цзиньпин отметил, что стороны должны объединиться в борьбе с эпидемией. Китай, как никто, понимает трудности, с которым сегодня приходится сталкиваться другим странам. Поэтому он готов оказать поддержку. Это касается и информационного сотрудничества, добавил председатель КНР.
В свою очередь, Трамп подчеркнул, что разговор с Цзиньпином был плодотворным, а также подтвердил начало плотного сотрудничества между сторонами.
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