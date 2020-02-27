Зараженные коронавирусом обнаружены еще в двух государствах

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На карте распространения коронавируса появились две новые точки: Финляндия и Пакистан.
Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения Финляндии заявил о том, что в стране зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. В сообщении подчеркивается, что случай единственный и связан он предположительно с туризмом.
Что касается Пакистана, то здесь зафиксированы два случая заражения. Об этом сообщил в Twitter помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.
Он отметил, что оба пациента стабильны и им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Источник в департаменте здравоохранения пакистанской провинции Синд заявил, что один из заболевших прибыл из Ирана, пишет rns.online.
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