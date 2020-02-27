Зараженные коронавирусом обнаружены еще в двух государствах

Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения Финляндии заявил о том, что в стране зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. В сообщении подчеркивается, что случай единственный и связан он предположительно с туризмом.

Что касается Пакистана, то здесь зафиксированы два случая заражения. Об этом сообщил в Twitter помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.