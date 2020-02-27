Фото: ru.wikipedia.org
Массовые беспорядки в Индии стали причиной гибели 32 человек
Вчера, 18:42В мире
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Число погибших в результате массовых беспорядков в индийском городе Нью-Дели достигло 32.
Об этом рассказал представитель Министерства здравоохранения страны, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что причинами массовых беспорядков стали поправки к закону о гражданстве. Согласно новым положениям, беженцы из Пакистана, Бангладеша и Афганистана, являющиеся мусульманами, смогут по упрощенной процедуре стать гражданами Индии.
С поправками выразили несогласие индийские мусульмане. По их мнению, нововведения в законе нарушают конституцию страны и угнетают часть населения по религиозному признаку.
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