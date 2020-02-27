Экипаж лайнера Diamond Princess начал покидать судно

Члены экипажа лайнера, среди которых много граждан других государств, будут временно размещены в здании Национального налогового колледжа города Вако. Все это время за ними будут наблюдать врачи.

Всего на Diamond Princess во время последнего круиза находилось 3,7 тысяч человек. Во время плавания по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава, начавшегося в конце января, у одного из пассажиров была диагностирована пневмония, вызванная новым коронавирусом COVID-19. По прибытии в Иокогаму лайнер разместили на трехнедельный карантин.