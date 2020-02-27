Экипаж лайнера Diamond Princess начал покидать судно

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В четверг, 27 февраля, экипаж лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине в порту Иокогама (Япония) из-за выявленных случаев коронавируса,, начал покидать судно.
Высадка продлится несколько дней, сообщает газета «Известия».
Члены экипажа лайнера, среди которых много граждан других государств, будут временно размещены в здании Национального налогового колледжа города Вако. Все это время за ними будут наблюдать врачи.
В данный момент на борту примерно 1 тысяча членов экипажа и обслуживающего персонала. На лайнере ранее было зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом.
Всего на Diamond Princess во время последнего круиза находилось 3,7 тысяч человек. Во время плавания по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава, начавшегося в конце января, у одного из пассажиров была диагностирована пневмония, вызванная новым коронавирусом COVID-19. По прибытии в Иокогаму лайнер разместили на трехнедельный карантин.
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