Великобритания поддержала решение о продлении ДСНВ между Россией и Америкой

Великобритания поддержала решение о продлении ДСНВ между Россией и Америкой

Вчера, 18:24В миреPhoto: pxhere.com
В Министерстве иностранных дел Великобритании одобрили новость о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Соединенными Штатами и Россией, который был заключен ранее. Такая информация поступила из Форин-офиса.

Как сообщает RT, инициатором продления договора СНВ выступила американская сторона. Внешнеполитическое ведомство Британии подчеркнуло вклад данного соглашения в стратегическую стабильность, прозрачность отношений и укрепление доверия между державами, таким образом поддержав продление договора.

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