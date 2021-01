Великобритания поддержала решение о продлении ДСНВ между Россией и Америкой

В Министерстве иностранных дел Великобритании одобрили новость о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Соединенными Штатами и Россией, который был заключен ранее. Такая информация поступила из Форин-офиса.

Как сообщает RT, инициатором продления договора СНВ выступила американская сторона. Внешнеполитическое ведомство Британии подчеркнуло вклад данного соглашения в стратегическую стабильность, прозрачность отношений и укрепление доверия между державами, таким образом поддержав продление договора.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter