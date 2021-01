В Швеции введен запрет на массовое содержание норок на зверофермах.

Как сообщает RT со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Йенни Нильссон, запрет на разведение пушного зверя введен в целях противодействия распространению коронавируса в стране среди животных и людей. Запрет будет действовать до конца 2021 года.

