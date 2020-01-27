Власти Китая нашли источник коронавируса 2019-nCoV

К распространению заболевания привела торговля дикими зверями. Об этом информирует RNS.

Продажи диких животных в Китае приостановят. Запрет распространится на территорию всей страны и продлится до конца эпидемии, заявили регуляторы рынка и сельского хозяйства.

Решение о приостановки торговли дикими животными было принято после выявления случаев инфицирования животной продукции на центральном рынке китайского города Ухань.