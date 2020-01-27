Власти Китая нашли источник коронавируса 2019-nCoV

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Китайские чиновники считают, что источником нового коронавируса 2019-nCoV являются животные.
К распространению заболевания привела торговля дикими зверями. Об этом информирует RNS.
Продажи диких животных в Китае приостановят. Запрет распространится на территорию всей страны и продлится до конца эпидемии, заявили регуляторы рынка и сельского хозяйства.
Решение о приостановки торговли дикими животными было принято после выявления случаев инфицирования животной продукции на центральном рынке китайского города Ухань.
Отметим, что на сегодняшний день известно о более 2000 случаев заражения людей пневмонией, которую вызвал новый коронавирус 2019-nCoV. Большинство заболевших находятся на территории Китая. В то же время случаи заражения выявлены в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.
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