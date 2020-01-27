В США начали вручать «Грэмми»: статуэтки получили Мишель Обама и Билли Айлиш

Вручение 62-й премии началось в США в ночь на 27 января, сообщает газета «Известия».

Произведение Обамы номинировалось в качестве «Лучшего альбома разговорного жанра». «Становление» было издано на бумажном носителе в ноябре 2018 года. Буквально в первые дни продаж книгу купили 1,4 миллиона человек.