В США начали вручать «Грэмми»: статуэтки получили Мишель Обама и Билли Айлиш
Сегодня, 14:50В миреФото: commons.wikimedia.org
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Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама стала победительницей премии «Грэмми» после издания аудиоверсии своей автобиографической книги «Становление». Кроме этого, статуэтка досталась 18-летней певице Билли Айлиш.
Вручение 62-й премии началось в США в ночь на 27 января, сообщает газета «Известия».
Произведение Обамы номинировалось в качестве «Лучшего альбома разговорного жанра». «Становление» было издано на бумажном носителе в ноябре 2018 года. Буквально в первые дни продаж книгу купили 1,4 миллиона человек.
Билли Айлиш была признана одной из самых популярных исполнительниц по итогам 2019 года. Она была представлена сразу в шести номинациях, однако статуэтку получила за поп-альбом.
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