В Багдаде эвакуируют сотрудников американского посольства
Сегодня, 15:04В миреФото: publicdomainpictures.net
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В Багдаде, столице Ирака, эвакуируют с помощью вертолетов работников посольства США. Здание подверглось ракетному обстрелу 26 января.
В результате нападения пострадали как минимум три человека, сообщает газета «Известия».
Личности и национальная принадлежность раненых пока не установлена. По некоторым данным, пострадавших в результате атаки - не трое, а четверо.
В результате ракетного обстрела на диппредставительство США в Багдаде было сброшено пять ракет «Катюша», три из которых попали в цель. Атаку вели вооруженные группировки.
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