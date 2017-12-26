МТС в Башкортостане запустила прямую линию с Дедом Морозом

Подготовь стихотворение или песенку, позвони Дедушке!

В преддверии встречи Нового Года заработал прямой номер для общения с Дедом Морозом. Специально для жителей столицы Башкортостана МТС организовала связь с главным волшебником страны. Любой желающий может позвонить Деду Морозу по телефону 8 (347) 295-2018 и услышать новогоднее поздравление.

Организаторы проекта рекомендуют перед звонком вспомнить любимую песню или стихотворение. Дед Мороз будет принимать звонки до 15 января 2018 года из любого региона России. Зарядиться новогодним настроением могут абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна обычному исходящему вызову на городской номер Уфы по действующему тарифному плану абонента.