В Канаде за минувший день диагноз китайская коронавирусная инфекция был поставлен 5022 раза.

С начала эпидемии в стране новой болезнью заразились 347 466 граждан. Об этом информирует RT. По словам представителей Министерства здравоохранения Канады, за время пандемии жертвами коронавируса COVID-19 стали 11 710 местных жителей. Вылечились 277 200 канадцев.

